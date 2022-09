A-Klasse Neuburg: SV Sinning jubelt beim Torfestival

Plus Sinnings Torjäger Florian Pinter schnürt beim 5:3-Erfolg gegen den BSV Berg im Gau II einen „Viererpack“. Spitzenreiter SV Bertoldsheim müht sich beim Schlusslicht Edelshausen zu einem 2:1-Sieg.

Zu einem 2:1-Arbeitssieg beim punktlosen Schlusslicht SG Edelshausen kam der Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg, SV Bertoldsheim. Dagegen kam die SG Holzheim/Münster gegen den VfR Neuburg II über ein 1:1-Remis nicht hinaus.