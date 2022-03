A-Klasse Neuburg: TSV Ober-/Unterhausen sendet ein Lebenszeichen

Plus Der Tabellenvorletzte feiert gegen den SV Bertoldsheim seinen zweiten Saisonsieg. Schlusslicht SC Feldkirchen liefert dem SV Waidhofen einen großen Kampf, unterliegt aber am Ende mit 3:5.

Nicht einfach machte es Schlusslicht SC Feldkirchen dem Aufstiegsaspiranten SV Waidhofen, um am Ende mit 5:3 die Oberhand zu behalten. Einen Ausrutscher erlaubte sich hingegen der FC Illdorf mit dem 0:1 im Derby gegen Staudheim. Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete der TSV Ober-/Unterhausen mit dem 2:1-Erfolg gegen Bertoldsheim.