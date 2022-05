A-Klasse Neuburg: TSV Ober-/Unterhausen siegt im Kellerduell

Plus Der Tabellenvorletzte TSV Ober-/Unterhausen kommt gegen das Schlusslicht SC Feldkirchen zu einem 2:0-Erfolg. Das Spitzenduo aus Grasheim und Zell/Bruck hat mehr Mühe als erwartet, hält sich aber dennoch erneut schadlos.

