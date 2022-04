A-Klasse Neuburg: Wenn die Nerven „mitspielen“

Plus Am Samstag treffen der SC Feldkirchen und SV Weichering aufeinander. Warum dieses Kellerduell für SVW-Coach Peter Leimser ein Sechs-Punkte-Spiel ist.

Peter Leimser ist wahrlich kein Freund von Ausreden oder Entschuldigungen. Der Trainer des SV Weichering nimmt in der Regel kein Blatt vor den Mund, wenn es nach Niederlagen oder schlechten Auftritten seiner Mannschaft darum geht, die vorhandenen Defizite klar und offen anzusprechen.