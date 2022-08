A-Klasse Neuburg

vor 32 Min.

FC Illdorf: Schwache Vorbereitung trübt die Vorfreude

Nicht zufrieden: Alexander Gerbl ist zum Saisonstart mit dem FC Illdorf am Samstag beim SV Bertoldsheim zu Gast.

Plus Spielertrainer Alexander Gerbl ist vor dem Saisonstart des FC Illdorf beim SV Bertoldsheim überhaupt nicht zufrieden. Wer für ihn die Favoriten in der Liga sind und was er sich von seinem Team erhofft.

Von Benjamin Sigmund

In die Vorfreude auf den Saisonstart in der A-Klasse Neuburg mischt sich bei Alexander Gerbl auch große Skepsis. Denn so richtig kann der Spielertrainer des FC Illdorf nicht einschätzen, wo seine Mannschaft derzeit steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen