SV Sinning präsentiert sich in Torlaune

Plus Reichherzer-Truppe kommt gegen die DJK Brunnen nach einer starken zweiten Hälfte zu einem 5:1-Sieg. Dagegen kassiert der SV Weichering beim SV Bayerdilling eine bittere 2:8-Klatsche.

Böse unter die Räder kam in der A-Klasse Neuburg der SV Weichering beim SV Bayerdilling. Dagegen feierte der SV Sinning gegen die DJK Brunnen einen deutlichen Erfolg.