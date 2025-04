A-Klasse Neuburg: Wagenhofen serviert Sinning 5:1 ab

Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte der SV Wagenhofen-Ballersdorf nach der Pause richtig auf und gewann gegen den SV Sinning 5:1. Der BSV Neuburg dagegen holt sich gegen Tabellenschlusslicht FC Rennertshofen II einen zweistelligen Kantersieg.

FC Rennertshofen II - BSV Neuburg 0:11: Der BSV Neuburg spielt sich gegen die zweite Vertretung des FC Rennertshofen II in einen Rausch. Bereits nach sechs Minuten eröffnete Lukasz Bar das Schützenfest, ein Doppelpack binnen zwei Minuten von Flamur Ajeti (16./18.) folgte. Innerhalb von einer Minute (38./39.) wurde das Halbzeitergebnis von 0:5 hergestellt. Zunächst traf Maximilian Stegmann, anschließend erzielte Lukasz Bar seinen zweiten von vier Treffern. In der zweiten Halbzeit wehrten sich die Hausherren und konnten zumindest für fünfzehn Minuten ihr Tor sauber halten. In der 62. Minute erhöhte Lukasz Bar jedoch auf 0:6, wodurch die Gegenwehr nun endgültig gebrochen war. Der BSV schraubte durch Tore von Stegmann (68.), Ajeti (70.), Jalazada (86.), Tali (86.) und Lukasz Bar (88.) das Endergebnis auf 0:11. (AZ)

SV Sinning - SV Wagenhofen 1:5: Trotz einiger Chancen ging man nach 45 Minuten mit einem 0:0 in die Halbzeit. Dafür folgte dann in der zweiten Halbzeit ein richtiger Torreigen. In der 51. Minute erzielte Max Neff das 0:1. Er setzte sich über die linke Außenbahn durch, lies einige Gegner aussteigen und schloss stark zum Führungstreffer ab. In der 73. Minute erhöhte der überragende Matthias Rutkowski auf 0:2. Kurz keimte für die Sinninger nochmals Hoffnung auf, nachdem Thomas Riesinger per Kopf nach einer Ecke den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Die Hoffnung währte jedoch nur kurz. Nur drei Minuten später erwischte Matthias Rutkowski Niklas Lindberg auf dem falschen Fuß und schob zum 3:1 ein. In der Schlussphase entschied M. Rutkowski mit seinem dritten Tor das Spiel endgültig. Den Schlusspunkt setzte dann der eingewechselte Marvin Knott mit dem 5:1. (thr)

SV Weichering - TSV Burgheim II 2:2: Der SV Weichering ging in der 10. Minute durch einen Eckball, den Stefan Vogelsang per Kopfball über die Linie drückte, mit 1:0 in Führung. In der 36. Minute machte dann Ferdinand Schlüter durch einen Abwehrfehler der Heimelf per Heber das 1:1. In der zweiten Hälfte traf dann Daniel Kreller mit einem platzierten Schuss für den SVW zur 2:1 Führung. Die Hausherren hatten noch mehrere Möglichkeiten die Führung auszubauen, jedoch ohne Erfolg. In der 90. Minute kam Burgheim II nach einem Ball über außen durch den Torschützen Jonas Thon zum 2:2. (AZ)

SC Feldkirchen - BSV Berg im Gau II 4:0: Die Heimelf trat von Beginn an mit breiter Brust auf, die erste sehr gute Chance hatte aber der Gast in der achten Minute. Hierbei scheiterte Philipp Gadletz mit einem Kopfball an der Latte. Nur zwei Minuten später konnte der Gästekeeper stark gegen den Schuss von Felix Meder klären. In der Folgezeit bekam die Heimelf die Partie immer besser in den Griff und erzielten dann auch folgerichtig in der 28. Minute durch einen schönen Schlenzer von Meder das 1:0. Kurz nach der Halbzeit erzielte Meder nach schöner Hereingabe von der rechten Seite das vorentscheidende 2:0. Mit zunehmender Spieldauer war dem Gast anzumerken, dass sie ohne Auswechselspieler angereist waren. So kam es in den letzten zehn Minuten zu zwei weiteren Treffer. Dabei erhöhte der SCF nach den Treffern von Nazari und Braun auf 4:0 (79./85.). (AZ)

SV Bayerdilling - VfR Neuburg II 2:1: Die erste Halbzeit war geprägt von Chancen auf beiden Seiten ohne Torerfolg. Gleich nach der Pause gingen die Gäste nach einem Fehler im Spielaufbau der Heimelf durch Roberto Berky mit 0:1 in Führung. In der 72. Minute wurde Clari nach einem schönen Angriff im Strafraum von den Beinen geholt. Neben dem fälligen Elfmeter gab es die Ampelkarte für VfR-Kapitän Robert Hößl. Den Strafstoß verwandelte Maurice Pester sicher zum 1:1 Ausgleich. Jetzt drückte der Tabellendritte auf die Führung. In der Nachspielzeit eroberte Tobias Reißner den Ball und flankte in den Strafraum, wo Johannes Gröger gegen den Lauf des VfR-Keepers Lahn zum umjubelten Siegtreffer einköpfte. (AZ)

FC Staudheim - SG Holzheim II 3:1: Von Beginn an war Staudheim die dominierende Mannschaft, konnte jedoch keine klaren Chancen kreieren, da die Gäste defensiv souverän standen. So dauerte es bis zur 27. Minute, ehe Staudheim gefährlich vor das Gästetor kam. Nach einem guten Aufbauspiel kam der Ball zu Jan Sailer. Dieser behauptete das Spielgerät im Strafraum und schob zur 1:0 Führung ein. Nur knapp zwei Minuten später erzielte Sailer nach Gegenpressing das 2:0. Zuvor brachte Marco Schütt die Flanke in den Strafraum. Doch die Gäste gaben nicht auf und kamen in der 41. Minute zum 1:2 Anschlusstreffer durch Manuel Kefer. Nach dem Wechsel nahm Staudheim das Spiel wieder in die Hand. Dennoch war es schwer gegen einen gut organisierten Gegner die entscheidende Lücke zu finden. Erst in der 67 . Minute konnte der FCS durch Michael Neubauer auf den umjubelten 3:1 Endstand erhöhen. (AZ)

SV Grasheim - TSV Ober/Unterhausen 1:2: Die Partie war anfangs sehr ruhig. Oberhausen drückte zwar etwas mehr auf das Tor, jedoch ergab sich keine große Möglichkeit. Nach einer halben Stunde folgte auf einen Fehler im Grasheimer Aufbauspiel das 0:1. Patrick Sager verwandelte eiskalt. Nach der Halbzeit war der SVG das deutlich aktivere Team. In der 65. Minute hatte Grasheim eine Ecke, bei welcher Kutscherauer goldrichtig stand und zum 1:1 ausglich. Ein Freistoß für Oberhausen brachte dann den Lucky Punch. Einen weiten Ball konnte die SVG Abwehr nicht klären und Sebastian Baerschdorf machte in der 87. Minute den Siegtreffer für die Gäste. (AZ)