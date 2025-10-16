Ingolstadts Abbott Girduckis: Ein „Doppelpack“ für das Selbstvertrauen

Auch rund 30 Minuten, nachdem die Champions-Hockey-League-Partie gegen den dänischen Meister Odense Bulldogs beendet war, strahlte Abbott Girduckis immer noch über das gesamte Gesicht. Nicht nur, dass der ERC Ingolstadt soeben den bislang höchsten CHL-Sieg in seiner Klub-Historie eingefahren hatte (8:2). Auch wirkten die vorangegangenen 60 Minuten für den einen oder anderen Panther-Akteur wie Balsam auf dessen zuletzt doch etwas geschundene (Stürmer-)Seele.

Um bei jenem Abbott Girduckis zu bleiben: Der bisherige persönliche Saisonverlauf in der Deutschen Eishockey-Liga sorgte zweifelsohne nicht wirklich dafür, dass der Deutsch-Kanadier derzeit vor Selbstvertrauen nur so strotzt. Mit mageren zwei Assists in seinen acht Einsätzen legte der in diesem Wettbewerb immer noch torlose Girduckis einen echten „Stotterstart“ hin. „Das ist natürlich nicht das, was du dir als Stürmer wünschst“, redet der 30-Jährige auch gar nicht erst um den heißen Brei. „Als Angreifer machst du dir schon Gedanken, wenn du über einen längeren Zeitraum nicht triffst und schleppst dieses Thema auf deinen Schultern mit dir herum.“ Auch wenn diese Phasen während einer Saison aus Sicht des Rechtsschützen „völlig normal“ (Girduckis: „Da macht es letztlich auch keinen Unterschied, ob das am Anfang oder im Laufe einer Spielzeit der Fall ist.“) seien, sei der Umgang damit letztlich entscheidend. „Auch wenn es einfach klingt: Du musst weiter hart arbeiten und von dem, was du machst, überzeugt sein. Dann gehen die Scheiben auch irgendwann wieder rein.“

„Als Stürmer lebst du von deinem Selbstvertrauen“

Warum es dennoch wichtig ist, dass diese „Torlos-Serien“ möglichst nicht allzu lange anhalten, ist für Girduckis schnell erklärt: „Gerade als Stürmer lebst du von deinem Selbstvertrauen. Ist dieses entsprechend vorhanden, machst du dir beispielsweise vor dem gegnerischen Kasten keine großen Gedanken. Umgekehrt überlegst du möglicherweise zu lange und kommst damit von deinem normalen und gewohnten Weg beziehungsweise Rhythmus ab, was es dann definitiv etwas schwieriger macht.“

Diesbezüglich könnte oder dürfte das Champions-Hockey-League-Match gegen die dänischen „Bulldoggen“ möglicherweise ein „Selbstvertrauen-Beschleuniger“ auch für Girduckis gewesen sein. Nachdem die Gäste bereits in der dritten Minute durch einen Powerplay-Treffer in Führung gegangen waren, drehte der gebürtige Kanadier mit seinem „Doppelpack“ diese Partie. Zuerst nutzte er einen Fehler im Spielaufbau des Gegners mit einer tollen Einzelleistung eiskalt aus (7.). Dann „zimmerte“ er ein schönes Zuspiel von Jakin Smallwood zum 2:1 in den gegnerischen Torwinkel (15.). Darüber hinaus kam noch ein Assist beim dritten ERCI-Treffer durch Riley Sheen (22.). „Es hat in der Tat richtig viel Spaß gemacht“, strahlte Girduckis. Auch wenn der gebürtige Kanadier den Teamerfolg in den Vordergrund rückte (“Wir haben uns insgesamt als Mannschaft sehr gut verkauft.“), wollte er nicht verhehlen, wie wichtig das persönliche Erfolgserlebnis mit zwei Toren für ihn war: „Es ist auf alle Fälle eine Erleichterung und gibt mir wieder deutlich mehr Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.“

In der Champions-Hockey-League geht es gegen Red Bull Salzburg

Während die Panther im Achtelfinale der Champions-Hockey-League (11./12. und 18./19. November) auf Red Bull Salzburg treffen, geht es in der Deutschen Eishockey-Liga bereits am Freitag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers weiter. Ein Kontrahent, an den Girduckis noch gute Erinnerungen hat: „In der vergangenen Saison haben wir uns mit Nürnberg in den Play-offs einen harten Kampf geliefert, welchen wir am Ende zu unseren Gunsten entschieden haben.“ Auch in der diesjährigen Saisonvorbereitung standen sich die beiden Teams im Rahmen des Gäuboden-Cups in Straubing bereits gegenüber, wobei die Franken mit 4:3 die Oberhand behielten. „Da es sich auch noch um ein Derby handelt, wird es mit Sicherheit ein enges und cooles Match“, meint Girduckis., der seinem „Doppelpack“ vom Mittwoch freilich nun auch in der DEL schnellstmöglich seinen ersten Treffer folgen lassen möchte.