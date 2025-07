AH-Fußballer der SpVgg Joshofen-Bergheim im „Dauerstress“

Durch einen 4:2-Sieg gegen den FC Alba Augsburg haben die AH-Fußballer der SpVgg Joshofen-Bergheim das Endspiel im Kreispokal erreicht. Auch bei der bayerischen Kleinfeld-Meisterschaft verkaufen sich die „Oldies“ mehr als ordentlich.

Kreispokal, SpVgg Joshofen-Bergheim– FC Alba Augsburg 4:2: Harte Arbeit wartete auf die „Alten Herren“ im Halbfinale des Kreispokals gegen eine albanische Mannschaft aus Augsburg. Das Spiel war immer wieder von Nickligkeiten und vielen Diskussionen mit Schiedsrichter Massimabotom Panabayessem geprägt, der sich aber wacker schlug und das Match ohne Feldverweise zu Ende brachte. Der FC Alba bestimmte lange das Geschehen, bevor die Joshofener zu ersten Chancen kamen. Tobias Göbel, der bei den „Oldies“ regelmäßig zur Höchstform aufläuft, erzielte in der 20. Minute den ersten Treffer, den Visar Selmani aber noch kurz vor der Pause ausgleichen konnte. In der zweiten Halbzeit schlug dann die Stunde des stark aufspielenden Tobias Bauer, der zunächst den erneuten Führungstreffer erzielte, den wiederum Selmani per direkt verwandeltem Freistoß egalisierte. Als bei allen merklich die Kräfte schwanden, erzielte erneut Bauer in der 85. Minute das erlösende 3:2. Kurz vor Schluss konnte er nur per Foul an seinem dritten Treffer gehindert werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Johann Guppenberger zum Endstand. Im Finale wartet nun eine Fahrt zum TSV Rehling.

Bayerische Kleinfeld-Meisterschaft: Hier schickte die SpVgg Joshofen-Bergheim zwei Teams nach Dingolfing ins Rennen. Die Ü40-Kicker gewannen ihre Vorrunden-Gruppe souverän und zogen nach zwei Siegen gegen Hallbergmoos-Goldach und Gastgeber Dingolfing sowie einem Unentschieden gegen den FC Stein ins Viertelfinale ein. Dort wartete mit der SG Franken 06 Sennfeld ein bislang unbeschriebenes Blatt. In einem einseitig geführten Match dominierten die Mannen um Kapitän Armin Kero und zogen mit einem 3:0 ins Halbfinale ein. Bitter war allerdings die Verletzung des Aktivpostens Ilija Rajic, der fortan fehlte. Bei nunmehr nur noch einem Wechselspieler schwanden die Kräfte zusehends und die SpVgg musste sich nach hartem Kampf mit 0:3 der SG Joannis Boxdorf geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei unterlag die SpVgg dem SC Fürstenfeldbruck erst nach zweimaliger Verlängerung des Siebenmeterschießens, nachdem es nach regulärer Spielzeit 3:3 gestanden hatte.

Harter Auftakt für das Ü50-Team

Das Ü50-Team bekam es in der ersten Begegnung gleich mit dem Turnierfavoriten FC Bayern zu tun und verlor mit 0:3. Nach einem torlosen Unentschieden gegen den TSV Alling musste die SpVgg im letzten Gruppenspiel gegen FK Phönix Regensburg siegen, welche zuvor dem FC Bayern ein 0:0 abgetrotzt hatte. Martin Kempfer brach den Bann und erzielte das erste Turniertor für die SpVgg zur Führung. Hazim Puljarga baute diese dann aus, Regensburg gelang nur noch Ergebniskosmetik mit dem Anschlusstreffer in der Schlussminute. Im Viertelfinale war dann allerdings Endstation. Germania Nürnberg war eine Nummer zu groß und Joshofen unterlag mit 0:4. Alle Turniersieger kamen schließlich vom FC Bayern, der nicht nur die drei Herrenkonkurrenzen im Ü40-/Ü50-/Ü60-Bereich gewann. Auch die Damen triumphierten in der gleichzeitig ausgespielten Ü32-Konkurrenz. (spvgg)