Im Neuburger Bierzelt fliegen am Sonntag wieder die Fäuste

Das Volksfestboxen gehört in Bayern bereits seit vielen Jahrzehnten zur liebgewonnenen Tradition. Auch in Neuburg gaben sich in der Vergangenheit sowohl absolute Spitzenboxer als auch Athleten, die ihre ersten Schritte im Ring unternahmen, schon die Ehre. Dass diese Kämpfe inmitten des Bierzelts bei Hendl-Duft und einer zünftigen Maß Bier ihren Reiz längst noch nicht verloren haben, wurde auch im vergangenen Jahr eindrucksvoll deutlich. Nach einer zuvor fünfjährigen Pause kehrte der Box-Club Neuburg mit einem Vergleichskampf gegen den TSV Aichach auf das Neuburger Volksfest zurück. Rund 600 Zuschauer füllten das Zelt bis nahezu auf den letzten Platz und unterstrichen damit eindrucksvoll, dass sie an jener Tradition festhalten möchten.

„Nach dem tollen Erfolg 2024 war es für uns frühzeitig klar, dass wir auch in diesem Jahr den Leuten wieder einen Kampf im Bierzelt anbieten wollen“, berichtet BCN-Sportwart Siggi Bundesmann. Nachdem Trainer Adam Klakus bereits frühzeitig mit Festwirt Christoph Gräbner gesprochen und dessen Bereitschaft, sein Zelt am Sonntagvormittag den Boxern erneut zur Verfügung zu stellen, abgeklärt hatte, konnte es in die Planungen gehen. Als Gegner wurde mit der MBB-SG Augsburg eine überaus renommierte Box-Abteilung gefunden, welche in der Vergangenheit bereits unzählige Talente und Top-Athleten hervorgebracht hatte.

Einheimische Athleten sollen sich präsentieren

„Nachdem wir in den zurückliegenden Jahren bereits absolute Spitzen-Gegner wie St. Petersburg oder auch den TSV 1860 München bei uns in Neuburg begrüßen durften, wollten wir in diesmal vor allem den eigenen Athleten die Gelegenheit geben, sich vor den heimischen Zuschauern im Ring zu präsentieren“, berichtet Bundesmann - was sich jedoch im Nachhinein als nicht gerade einfach erweisen sollte. Nachdem mit Mohammad Nawab Ameni (19 Jahre), Sarwar Khalaf (16) und Annelies Moruz (15) letztlich nur drei junge Athleten aus dem Stall des BC Neuburg für einen Kampf infrage kamen, ließen Bundesmann und Klakus ihre Kontakte zu Sportcenter-Inhaber Egzon Gashi spielen, welcher seinem Ex-Klub bei der Zusammenstellung der Kämpfe schließlich entscheidend unter die Arme griff.

„Aufgrund der Tatsache, dass die obere Vereinsspitze des BCN bei der Planung dieses Events wichtige und wertvolle Zeit verstreichen ließ, musste ich innerhalb von wenigen Tagen sowohl für die Neuburger als auch Augsburger Staffel zahlreiche Boxer finden und organisieren“, erklärt Gashi. Erschwerend sei hinzugekommen, dass am Sonntag gleichzeitig noch vier (!) weitere derartige Veranstaltungen in Bayern auf dem Programm stünden. „Da ist es kein Wunder, dass die Auswahl an Kämpfern zu diesem späten Zeitpunkt nicht sonderlich groß ist“, so Gashi weiter, der daraufhin die Telefondrähte ordentlich glühen ließ - und das mit Erfolg! Neben „seinen“ Athleten Mursel Segashi (22), Omar Abu Nemah (21), Malik Abazi (13), Theresa Pump (31), David Danko (18), Milan Heidari (20), Mohhamed Ali Saidzadar (23) und Hamza Bakiu (13), die gleichzeitig auch beim BCN eine Mitgliedschaft besitzen, werden auf Gashis Bestreben hin auch Akteure aus Ingolstadt, Nürnberg und München die MBB-Staffel verstärken. Darüber hinaus soll es noch den einen oder anderen interessanten Sparrings-Kampf geben.“

15-jährige Annelies Moruz freut sich auf ihre Premiere

Getreu dem Motto, wonach vor allem die einheimischen Athleten Wettkampfluft schnuppern sollen, wird unter anderem die 15-jährige Annelies Moruz zum ersten Mal in den Ring steigen. „Ich denke schon, dass ich ziemlich aufgeregt sein werde“, sagt das kleine Energiebündel, das sich gleichzeitig jedoch „riesig“ auf seinen Premieren-Auftritt freut. „Meine Familie wird auch dabei sein und mir die Daumen drücken“, verrät Moruz, die selbst schon „sehr gespannt darauf ist, wie es wohl sein wird, in einem Bierzelt zu boxen“. Dass die Schülerin dabei ihre Sache „ausgezeichnet“ machen wird, davon ist Trainer Adam Klakus felsenfest überzeugt. „Annelies ist sehr ehrgeizig, zielstrebig und diszipliniert. Obwohl sie erst seit acht Monaten trainiert, ist sie bereits in der Lage, hart sowie richtige Serien zu schlagen. Das ist wirklich beeindruckend“, lobt Klakus seinen jungen Schützling.

Los geht's am Sonntag um 10 Uhr, die Kassen im Zelt sind bereits ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt zehn Euro, für Kinder ab zwölf Jahren fünf Euro.