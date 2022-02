Fußballer schießen sich bei Testspielen in Form

Während der VfR Neuburg sein letztes Vorbereitungsmatch gewinnt, muss sich der FC Ehekirchen einem starken Kontrahenten geschlagen geben. Viele Teams im Einsatz.

Sieg und Niederlage gab es am Wochenende in den Vorbereitungspartien für die Fußball-Landesligisten VfR Neuburg und FC Ehekirchen. Während die Lilaweißen gegen den SV Kasing mit 2:0 gewannen, musste sich der FCE dem TSV Kornburg mit 0:3 geschlagen geben. Aber auch viele andere Teams aus der Region wagten sich am Samstag und Sonntag eifrig auf die Plätze.

Ehekirchen – Kornburg 0:3

Nachdem der ursprüngliche Kontrahent FC Affing am Freitagvormittag wegen Spielermangels abgesagt hatte, mussten sich die FCE-Verantwortlichen kurzfristig um einen Ersatz-Gegner bemühen – und wurden mit dem souveränen Spitzenreiter der Landesliga Nordost, TSV Kornburg, auch fündig! „Von der Qualität der Einzelspieler her könnten die Kornberger auch locker in der Regionalliga auflaufen“, sagte Ehekirchens Spielertrainer Michael Panknin, der sich mit seinem Team am Ende mit 0:3 geschlagen geben musste. Hinzu kam, dass der FCE personell quasi aus den letzten Loch pfiff. „Aufgrund von einigen angeschlagenen Akteuren sowie Corona-Fällen konnten wir nur auf einen Auswechselspieler zurückgreifen“, berichtet Panknin. Und dieser (Peter Füger) musste bereits nach zwölf Minuten ran, da Simon Schröttle frühzeitig mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. Für die Kornburger Treffer sorgten Dominik Ammon (29.), Sebastian Schulik (32.) und Luis Kettlitz (56.).

Am Dienstag (19 Uhr) steht in Eichstätt gegen den VfB 2 noch das letzte Testspiel vor dem Punktrunden-Auftakt auf dem Programm. Ob dieses Match jedoch tatsächlich stattfindet, soll sich im Laufe des Montags entscheiden.

VfR Neuburg – Kasing 2:0

„Unser Ziel war es, im letzten Testspiel ein positives Ergebnis zu erzielen und dabei ohne Gegentreffer zu bleiben. Beides ist uns gelungen“, resümierte VfR-Trainer Alexander Egen nach dem 2:0-Erfolg gegen den Bezirksligisten SV Kasing. War der 33-Jährige zunächst mit dem Auftritt seiner Schützlinge in den ersten 45 Minuten noch nicht zufrieden (Egen: „In dieser Phase haben wir die Durchschlagskraft vermissen lassen und hätten sogar in Rückstand geraten können.“), änderte sich dies nach dem Wiederbeginn fundamental. „Nachdem wir in der Pause viermal gewechselt haben, war neuer Schwung in unserem Spiel und wir haben das Geschehen klar beherrscht“, so Egen. Folgerichtig fielen durch Yannick Woudstra (64.) und Fabian Scharbatke (81.) auch die Treffer zum letztlich verdienten 2:0-Sieg, der am Ende laut Egen sogar noch „höher hätte ausfallen müssen“. (disi)

Die weiteren Testspiele:

Samstag:

Karlshuld II – Grasheim II abges.

Gerolfing II – Zell/Bruck 1:1

Untermaxfeld II – Rohrenfels/Wagenh. II abges.

Joshofen-Bergheim II – Friedrichshofen 2:2

Egweil – VfR Neuburg II 0:1

Klingsmoos – Pöttmes 3:1

Karlshuld – Grasheim 0:1

Untermaxfeld – Rohrenfels abges.

Joshofen-Bergheim – Langenmosen 1:0

Holzheim – Hainhofen 5:3

Erzielte im Testspiel gegen den SV Karlshuld (rechts Devin Davis) das „Tor des Tages“: Grasheims Marco Kutscherauer (links). Foto: Roland Geier

Sonntag:

Rennertshofen II – Pöttmes II abges.

Berg im Gau II – Edelshausen abges.

Waidhofen – Weilach 3:0

Rennertshofen – Pöttmes 4:2

Ober-/Unterhausen – Klingsmoos II abges.

Rain II – Meitingen 4:1

Feldkirchen – Wagenhofen 0:1

Aichach II – Bayerdilling 1:2

Staudheim – Baar abges.

DJK Ingolstadt – Lichtenau 1:4

Gaimersheim – Berg im Gau 2:2

Bertoldsheim – Genderkingen 2:2

Ried – Friedberg II 2:1

Donaumünster – Burgheim 5:0

Echsheim II – Illdorf 0:1