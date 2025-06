Amelie Rieß auf Medaillenjagd bei Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen

Vom 11. bis 15. Juni fanden in der Schwimm – und Sprunghalle im Europasportpark Berlin die jährlichen Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen (DJM) statt. Mit über 300 teilnehmenden Vereinen und 1500 Aktiven aus ganz Deutschland ist dies die größte Schwimmsportveranstaltung Deutschlands.

Nach einer intensiven Vorbereitung im Trainingslager auf Kreta, vielen anstrengenden Trainingsstunden im Sportbad Ingolstadt und der erfolgreichen Generalprobe bei den Süddeutschen Meisterschaften in Stuttgart mit fünfmal Gold, startete die Neuburgerin Amelie Rieß (Jahrgang 2011) bereits famos in den ersten Wettkampftag. Amelie, die bereits souverän als Vorlaufschnellste in das 50 Meter Brust Finale eingezogen war, zeigte dort keine Nerven und sicherte sich den Titel der Deutschen Jahrgangsmeisterin mit einer neuen herausragenden Bestzeit in 33,52s.

Amelie Rieß kommt in ihrem Jahrgang unter die acht besten Schwimmer Deutschlands

Am darauffolgenden Tag erreichte sie auch über die 100 Meter Freistil sowie die 50 Meter Schmetterling die Finalläufe der besten acht Schwimmer Deutschlands ihres Jahrganges. Über die Schmetterlingstrecke verpasste Amelie denkbar knapp das Podium und landete auf einem guten vierten Platz. Am letzten Wettkampftag konnte sie sich erneut für zwei Finalteilnahmen qualifizieren. Über die 100 Meter Schmetterling musste sie sich abermals mit einem Rückstand von nur 0,04 Sekunden mit dem vierten Platz mit neuer Bestzeit in 1:05,38s zufriedengeben, bevor sie nach nur knapp 60 Minuten Pause erneut auf den Startblock stieg. Als zweitschnellste des Vorlaufes konnte Amelie am Ende in einem sehr engen Starterfeld, bei dem alles möglich war, die Bronzemedaille über 50 Meter Freistil in 27,24s gewinnen und damit ihre zweite Podiumsplatzierung sichern.

Lara Rieß (Jhg. 2014) erreichte in Berlin nach sieben Wettbewerben den sechsten Platz in der Gesamtwertung. Foto: Horst Weinholz

Nachdem Amelie bereits in ihrer Nebenstrecke über 50 Meter Rücken das Finale mit Platz 6 beendete, wurde nochmals deutlich, über was für eine Vielseitigkeit und ein außergewöhnliches Sprintvermögen sie verfügt und damit als eine der ganz wenigen Sportlerinnen bei dieser DJM die Finalläufe über alle 50 Strecken erreichen und sogar mit zwei Medaillen (Gold/Bronze) sehr erfolgreich abschließen konnte.

Auch Amelies Schwester Lara kam unter die besten Schwimmerinnen Deutschlands

Ihre kleine Schwester Lara (Jhg. 2014) war zwar noch zu jung für die Teilnahme an Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, konnte sich aber für den Deutschen Schwimmerischen Mehrkampf (DM SMK) in Dortmund der Altersklassen 11 und 12 als eine der besten 80 Schwimmerinnen Deutschlands über die 200 Meter Lagen qualifizieren. Dort erreichte sie nach sieben Wettbewerben, deren Ergebnisse aufaddiert werden, den sechsten Platz in der Gesamtwertung.

Nach einer kurzen Urlaubs- und Erholungspause, folgt dann wieder für beide Schwimmerinnen die volle Konzentration auf die in wenigen Wochen anstehenden Bayerischen und Oberbayerischen Jahrgangsmeisterschaften in Ingolstadt und Regensburg. (AZ)