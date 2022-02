Super Bowl: Dukes-Chef Michael Maier erwartet eine „echte Abwehrschlacht“

Plus In der Nacht von Sonntag auf Montag stehen sich im Super Bowl 2022 die Cincinnati Bengals und Los Angeles Rams gegenüber. Wie Ingolstadt Dukes-Abteilungsleiter Michael Maier diese Partie einschätzt.

Herr Maier, was braucht es aus Sicht eines „Football-Profis“ der Ingolstadt Dukes für eine gute und gelungene Super-Bowl-Party?