DRC Neuburg überzeugt beim Saisonfinale in Hof

Bei perfektem Wetter trafen sich am Wochenende 52 Vereine aus Deutschland, Österreich und Ungarn zur 34. Internationalen Kanu-Sprint-Regatta am Quellitzsee in Tauperlitz bei Hof. Die Großveranstaltung des Faltbootclubs Hof markierte das Ende der Rennsaison und bot Spitzenleistungen auf der 200 Meter langen Sprintstrecke. Der Donau-Ruder-Club Neuburg, der mit 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer startete, kam in der Mannschaftswertung auf einen guten elften Platz. Die Ausbeute: Zwölf Gold-, sechs Silber- und sechs Bronzemedaillen.

Besonders die Senioren glänzten mit eindrucksvollen Leistungen. Rüdiger Graf (insgesamt fünf Siege) konnte in der AK D den Einer gewinnen und zusammen mit Thomas Mayer im K2 der AK D und AK C ebenfalls Siege erzielen. Einen weiteren obersten Podest-Platz sicherte das DRCN-Duo mit Sebastian Beck und Frank Herrmann im K4. Bei den 50-Jährigen konnte sich Beck zudem über Silber freuen. Rüdiger Graf holte Rang drei. Im K2 sicherten sich Beck/Herrmann Bronze. Der Mixed K4 mit Heike Wirl und Andrea Höfner von der WSG Kleinheubach ergänzten die Erfolge von Beck und Graf mit Gold.

Größtes Teilnehmerfeld bei der Jugend und den Junioren

Die größten Teilnehmerfelder gab es in den Jugend- und Junioren-Rennen mit Vor-, Zwischen- und Endläufe. Laurin Beck gewann Gold im K2 und K4 mit Moritz Hanisch vom KSC Ansbach. Im Mixed-Vierer gab es Silber für den Jugendfahrer. Das Schüler-A-Team Emma Rogler, Charlotte Köck, Lilly Schader und Ina Besuch holte zwei Goldmedaillen im K4 sowie im Staffelwettbewerb. Im K1 holte Rogler Silber, ebenso im K2 mit Schader. Bronze ging an Rogler/Fertig im Mixed-K2 für Ansbach.

Bei den Schüler-B-Fahrerinnen sammelte Luzi Heigl zwei Gold- und eine Silbermedaille. Mit Mama Kathrin siegte sie in der Disziplin K2 Mixed Schüler/weibliche Altersklasse. Hinzu kam noch ein weiterer Sieg im K4 Mixed (WSG Kleinheubach) sowie Silber im K4 Mixed mit dem Ansbach-Team. Kimi Heigl (Schüler B) siegte im Zweier mit seinem Partner Logan Tippelt (KRV Hof) und belegte Rang zwei im Mixed-K2 mit Rüdiger Graf. Der elfjährige Emil Strube gewann Bronze im Einer. Bronze gab es auch für Emma Rogler/Lilly Schader/Barbara Mayr/Julia Nagel im K4 der weiblichen Jugend sowie Bronze für die Staffel der Herren-Junioren aus Kleinheubach, bei der Julias Heßlinger aus Neuburg mit seinen Kaderathleten aus Bayern am Start war. (sw)