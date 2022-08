B-Klasse Neuburg: SC Feldkirchen bleibt weiter an der Spitze

Plus Durch den 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim II verteidigt der SC Feldkirchen die Tabellenführung.

Der SC Feldkirchen hat seine Tabellenführung in der B-Klasse Neuburg verteidigt. Das Pelta-Team bezwang die SpVgg Joshofen-Bergheim II mit 2:0.