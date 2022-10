B-Klasse Neuburg: Spätes Glück für den SC Feldkirchen

Plus B-Klassen-Spitzenreiter SC Feldkirchen holt beim SV Ludwigsmoos einen 2:1-Sieg.

Der SC Feldkirchen bleibt in der B-Klasse Neuburg das Maß aller Dinge. Die Schützlinge von Trainer Andreas Pelta kamen beim SV Ludwigsmoos zu einem 2:1-Sieg. Dagegen war der TSV Ober-/Unterhausen aufgrund der Unbespielbarkeit des eigenen Platzes zum Zuschauen verurteilt.