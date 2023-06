Basketball

vor 18 Min.

Basketball-Turnier in Neuburg: „Heiße“ Spiele bei cooler Atmosphäre

Voller Einsatz: Insgesamt elf Herrenteams (darunter auch der Neuburger Winslow De Klerk/links) gingen beim Turnier in der Neuburger Sporthalle am Volksfestplatz auf Korbjagd. Foto: Daniel Worsch

Plus Die „Drei-gegen-Drei“-Tour des Bayerischen Basketball-Verbandes macht in Neuburg Halt. 18 Mannschaften spielen in der Sporthalle auf drei Courts um den Turniersieg. Mit dabei ist auch ein gemischtes ukrainisch-russisches Jugendteam, das jede Menge Spaß hat.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Zugegeben, auf den ersten Blick gibt es bei diesen hochsommerlichen Temperaturen zweifelsohne angenehmere Dinge, als in einer warmen und teils schwülen Sporthalle einer ohnehin schon schweißtreibenden Betätigung nachzugehen. Ein schöner Baggersee oder ein nahe gelegenes Freibad zum Faulenzen und Abkühlen dürfte in diesen Tagen auch bei vielen Sportlern durchaus die erste und bevorzugte Wahl sein.

Nicht so bei zahlreichen Basketballern am vergangenen Samstag. Statt auf die Liegewiese zog es insgesamt 18 Herren-, Damen- und U18-Mannschaften aus ganz Bayern in die Neuburger Sporthalle am Volksfestplatz, wo die sogenannte „Drei-gegen-Drei“-Tour des Bayerischen Basketball-Verbandes, die sich mittlerweile in der Szene schon einen sehr guten Namen gemacht hat, Station machte. Unter der Rubrik „Breitensport“ hatten die jüngeren und auch schon etwas älteren Korbjäger die Möglichkeit, bei lockerer und cooler Atmosphäre (während der gesamten Turnierdauer lief Musik aus einem großen Lautsprecher) ihrem Lieblingshobby auch in den Sommermonaten (die „reguläre“ Basketball-Saison dauert normalerweise von Ende September bis April) auf eine etwas andere Art und Weise nachzugehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen