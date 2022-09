Basketball

Neuburger Baskets hoffen bei der Europameisterschaft auf den großen Coup

Plus Die Basketball-Herren des TSV Neuburg verfolgen am Freitagabend gemeinsam die EM-Halbfinal-Partie der deutschen Mannschaft gegen Spanien.

Von Dirk Sing

Wenn die Basketballer des TSV Neuburg freiwillig eine Trainingseinheit „sausen“ lassen, dann muss in der Regel schon ein ganze Menge passieren. Wie eben an diesem Freitagabend, an dem die Ostendhalle zwischen 20 und 22 Uhr gänzlich unbenutzt bleiben wird. Statt – wie gewohnt – ihrem Lieblingshobby selbst nachzugehen und eifrig Körbe zu werfen, wird es während dieser Zeit (ausnahmsweise) im Jugendraum des TSV Neuburg mächtig rund gehen. „Public Viewing“ ist nämlich angesagt, wenn die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ihre Halbfinal-Partie bei der derzeit stattfindenden Heim-Europameisterschaft gegen Spanien (20.30 Uhr) absolviert.

