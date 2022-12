Offensive als Hauptmanko bei den Neuburger Basketballern

Nach einem gelungenen Saisonstart mussten die Basketball-Herren des TSV Neuburg zuletzt vier Niederlagen hintereinander hinnehmen. Was das Trainer-Duo für die Rückrunde dennoch optimistisch stimmt.

Nicht wurde es bei den Basketball-Herren des TSV Neuburg mit dem ersehnten Sieg im letzten Punktspiel des Jahres 2022. In heimischer Halle mussten sich die TSV-Baskets der DJK Eichstätt mit 53:64 geschlagen geben.

Herren, Bezirksliga: TSV Neuburg – DJK Eichstätt 53:64: Nach drei Niederlagen in Folge wollten die Neuburger gegen Eichstätt nochmals ein „offensives Feuerwerk“ entzünden. Allerdings trat genau das Gegenteil ein. Magere sieben Punkte scorte man gegen die Gäste im ersten Viertel. Besonders der frühe Nasenbeinbruch von Center Benjamin Grossin sowie die Schwäche beim Abschluss begünstigten diese mickrige Ausbeute. Nachdem Coach Erik Horacsek lautstark die „nicht vorhandene Aggressivität“ und „zurückhaltende Verteidigung“ bemängelt hatte, legten die TSV’ler in den folgenden zehn Minuten eine Schippe drauf: Thomas Slowik war mit acht Punkten maßgeblich am dominanten 20:7-Viertelsieg beteiligt. Zudem avancierte Philipp Meier mit unzähligen Offensivrebounds zum besten Mann der Neuburger, die schließlich mit 27:21 führten.

In der zweiten Hälfte gaben die Hausherren das Match allerdings erneut vollends aus der Hand und wurde mit insgesamt 19 Punkten Unterschied düpiert. Besonders das Schlussviertel fiel mit 11:24 zugunsten der Gäste aus. Die Offensive lief in diesem Spielabschnitt quasi sporadisch. Weder Systeme noch klare Aktionen fanden sich im Angriffsspiel der Hausherren wider. Gleichzeitig baute die Defensive zunehmend ab. Das Resultat war eine langsame Aufholjagd Eichstätts, das Mitte des letzten Viertels die Führung durch zwei Dreier übernahm und diese souverän über die Ziellinie trug.

Aktuell rangiert das Team in der unteren Tabellenhälfte

Durch diese Niederlage rangieren die Neuburger in der unteren Tabellenhälfte der Bezirksliga Nord. Eindeutig zu wenig in Anbetracht dessen, was man sich zum Saisonstart vorgenommen hatte. Spielertrainer Dennis Stauber und Headcoach Eric Horacsek resümieren „fehlende Beteiligung, Pech, Verletzungen, keine Aggressivität in der Offensive, phasenweise lasche Defensive und kein Wille zum Gewinnen“.

Dabei hatte die Spielzeit noch überaus positiv begonnen. „Wir sind wirklich motiviert gestartet, die Halle war in jedem Training voll. Da fühlte man sich nach den ersten drei Siegen direkt in der neuen Liga angekommen“, betont Stauber. Auch individuell verlief die Entwicklung der Akteure stark. So übernahmen junge Spieler wie Alex Grasser, Samel Ogbuchi und Noah Steinwender in Begegnungen mit dezimiertem Kader zunehmend Verantwortung. Als weitere Stütze agierte Johannes Ried. „Johannes bringt uns nicht nur Ruhe, Intelligenz und Stabilität, sondern findet durch Drives immer wieder freie Räume“, so Horacsek, der während der Saison zum Cheftrainer aufstieg.

Die Defensive steht solide

Das größte Manko des Teams sieht der junge Coach in der Offensive: „Unsere Defensive steht mittlerweile insgesamt solide, was man deutlich an der niedrigen Punkteausbeute unserer Gegner erkennen kann. Leider punkten wir selbst zuletzt noch zu wenig.“ Stauber, der als Spielertrainer nochmals einen ganz anderen Blickwinkel wahrnimmt, sieht das ähnlich: „Viele Jungs strahlen offensiv keine Gefahr aus, weshalb wir keine konstanten Mittel für hochprozentige Abschlüsse finden. Zugleich laufen wir unsere Systeme nicht ordentlich.“

Dennoch weiß das TSV-Trainergespann, dass seine Mannschaft „richtig gut ist und das Potenzial hat, noch unter die ersten Drei im Klassement zu kommen“. Stauber ergänzt: „Wenn unser Aufbauspieler Georg Wurm, unsere Allzweckwaffe Chris Eschner und Leistungsträger Lukas Gesche zurückkommen, bekommt der Kader wieder eine ganz andere Tiefe und Stabilität.“ Nachdem die laufende Spielzeit erst im Februar fortgesetzt wird, bleibt den beiden Verantwortlichen genug Zeit, die entsprechenden Stellschrauben zu justieren. Sollten alle Spieler zu 100 Prozent mitziehen sich von dem Ehrgeiz des Trainer-Duos anstecken lassen, könnten die Neuburger Baskets in der Tat in der Tabelle nach oben klettern und sich für die Mehrheit der Niederlagen revanchieren.