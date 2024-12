Video-Interview mit Österreichs NBA-Star Jakob Pöltl (Toronto Raptors): „Wien hat einfach einen eigenen Lebensstil“

Er absolviert bislang seine beste Spielzeit in der nordamerikanischen Basketball-Profi-Liga NBA: Jakob Pöltl. Der Center der Toronto Raptors gilt im Team von Headcoach Darko Rajakovic als Führungsspieler und absoluter Leistungsträger. Pöltl kam im Jahr 2016 in die NBA. Über die Stationen Toronto und San Antonio ging es für ihn zurück zu den Raptors, bei denen der einzige Österreicher in der Liga nun beim Neuaufbau eine extrem wichtige Rolle einnimmt.

Im exklusiven Video-Interview mit unserem Sportredakteur Dirk Sing spricht der 29-Jährige über den bisherigen Saisonverlauf, seine harte Arbeit im Sommer, die Erfahrung unter Cheftrainer Gregg Popovich in San Antonio, die „Rivalität“ mit Deutschlands Superstar Dirk Nowitzki sowie seine österreichische Heimat,