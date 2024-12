Video: Schwedens Pelle Larsson lebt bei den Miami Heat seinen großen Traum

Wer sich im Profisport mit Schweden unterhält, trifft in aller Regel auf überaus freundliche, sympathische und bodenständige Zeitgenossen. Diesbezüglich bildet auch Pelle Larsson keine Ausnahme. Der 23-jährige Rookie der Miami Heat, der im Draft 2024 in der zweiten Runde an 44. Stelle gezogen wurde, ist ein offener und angenehmer Gesprächspartner. Und nicht nur das. Obwohl er erst 20 NBA-Partien auf dem Buckel hat, hat sich Larsson mit starken Leistungen bereits in die feste Rotation von Miamis Headcoach Erik Spoelstra gespielt.

Im Gespräch mit unserem Sportredakteur Dirk Sing spricht der junge Shooting Guard der Heat über seine ersten NBA-Erfahrungen, die Umstellung von Schweden auf das College und die NBA, seine Anfänge als Basketballer, sein Lieblingshobby Golf sowie die persönlichen Ziele in seiner diesjährigen Rookie-Saison.