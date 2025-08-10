Beachvolleyball: Packende Partien auf dem TSV-Gelände im Sand

Anfang August herrschte reger Betrieb auf dem Beachvolleyball-Platz des TSV Neuburg. Zum zweiten Mal fand dort das zweitägige Beachturnier statt – organisiert und durchgeführt von einem engagierten Team rund um Sarah Hörmann, Christina Hüßner, Maria Pfeilschifter, Gertraud Brand und Tamara Schmidhofer. Trotz angekündigten Regens hatten die Veranstalter und Spieler Glück. Zwar fielen ein paar Tropfen. Doch insgesamt war das Wetter ideal für spannende Matches im Sand. Eine Absage stand zwischenzeitlich im Raum, wozu es glücklicherweise jedoch nicht kam.

Am Samstag traten zehn Mannschaften im Vierer-Modus gegeneinander an, während am Sonntag im klassischen Zweier-Modus insgesamt 15 Teams an den Start gingen. Die Spielerinnen und Spieler zeigten großen Ehrgeiz, Spielfreude und sportlichen Teamgeist. Von früh bis spät wurde gebaggert, geschmettert und gejubelt. Am Ende des ersten Turniertags konnte sich die Mannschaft „Alles oder Nix“ im Vierer-Turnier durchsetzen. Zum Siegerteam gehörten Letizia Lettenmayer, Theo Hertkorn, Marius Schatz und Thomas Karl. Im Zweier-Turnier am Sonntag sicherte sich das Team „Aperoling Thunder“ den ersten Platz. Teresa Herbinger und Florian Rauwolf triumphierten hierbei in einem packenden Finale.

Auch dieses Jahr zeigte sich wieder, wie verbindend der Sport sein kann. Spielerinnen und Spieler aus Neuburg, Ingolstadt, Titting und sogar Rosenheim waren vertreten – vom leidenschaftlichen Hobbysportler bis hin zu Hallenvolleyballern, Basketballern und Fußballern, die sich im Sand bewiesen. Die Veranstalter und Teilnehmer blicken bereits voller Vorfreude auf eine mögliche dritte Auflage im kommenden Jahr. (ihk)