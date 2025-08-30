NR-Teamcheck: Beim SC Rohrenfels droht der Coach zum „Zahlmeister“ zu werden

Wer ist der größte Zahlmeister im Team? Wer sorgt in der Kabine für die richtige Musik? Wie ist der Ablauf vor einer Partie? In unserer neuen Serie „NR-Teamcheck“ stellen wir im wöchentlichen Rhythmus die Fußball-Mannschaften im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung von der Kreisliga abwärts etwas genauer vor. Diesmal verrät Kapitän Georg Brandner einige „Geheimnisse“ rund um seinen Kreisklassisten SC Rohrenfels.
Fußball-NR-Teamcheck
