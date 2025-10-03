SV Bertoldsheim hofft auf erste Punkte – Duell gegen Feldheim steht bevor

Die SG Feldheim befindet sich momentan nach drei Siegen und drei Niederlagen auf Platz sieben der Kreisklasse Neuburg. Die Mannschaft von Trainergespann Markus Schiele und Philipp Stephan trifft am Wochenende auf den SV Bertoldsheim.
Bertoldsheim
