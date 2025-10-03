Icon Menü
Bertoldsheim: SV Bertoldsheim hofft auf erste Punkte – Duell gegen Feldheim steht bevor

Bertoldsheim

SV Bertoldsheim hofft auf erste Punkte – Duell gegen Feldheim steht bevor

Bisher hat der SV Bertoldsheim jedes seiner fünf Spiele in dieser Saison verloren. Am Sonntag empfängt der Kreisklassist die SG Feldheim.
    • |
    • |
    • |
    Ist beim Fußball-Kreisklassisten SV Bertoldsheim der trainingsfleißigste Spieler: Luca Weigl (links).
    Ist beim Fußball-Kreisklassisten SV Bertoldsheim der trainingsfleißigste Spieler: Luca Weigl (links). Foto: Daniel WORSCH

    Die SG Feldheim befindet sich momentan nach drei Siegen und drei Niederlagen auf Platz sieben der Kreisklasse Neuburg. Die Mannschaft von Trainergespann Markus Schiele und Philipp Stephan trifft am Wochenende auf den SV Bertoldsheim.

