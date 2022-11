Bezirksliga Nord

20:20 Uhr

0:2 beim TSV Aindling: Geringer Lernfaktor beim VfR Neuburg

Plus Nach der 0:2-Niederlage beim Tabellenzweiten TSV Aindling zeigt sich der Trainer des Bezirksligisten VfR Neuburg, Alexander Egen, von seiner Mannschaft enttäuscht.

Wer genau wissen wollte, wie es am Samstagabend um kurz vor 19 Uhr um die Gefühlslage von Alexander Egen bestellt war, musste im Vereinsheim des TSV Aindling nur den Gang in Richtung Umkleidekabine des VfR Neuburg betreten. Trotz geschlossener Türe war die Stimme des Trainers der Lilaweißen deutlich zu vernehmen – und dies lag in erster Linie sicherlich nicht daran, dass es zu diesem Zeitpunkt besonders leise im Kabinentrakt gewesen wäre.

