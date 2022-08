1:1 beim FC Stätzling: Teilerfolg für den VfR Neuburg

Plus Nach zuvor zwei Niederlagen hintereinander kommen die Lilaweißen beim FC Stätzling zu einem verdienten 1:1-Remis. Moritz Bartoschek gelingt dabei der Ausgleichstreffer.

Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander konnte Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg am Samstag zumindest einen Teilerfolg verbuchen. Die Schützlinge von Trainer Alexander Egen kamen beim FC Stätzling zu einem 1:1-Unentschieden.