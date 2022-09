1:1 beim SV Wörnitzstein: VfR Neuburg rutscht weiter ab

Plus Landesliga-Absteiger VfR Neuburg kommt beim SV Wörnitzstein über ein 1:1-Remis nicht hinaus.

Der VfR Neuburg tritt in der Bezirksliga Schwaben Nord weiterhin auf der Stelle. Mehr noch, nach dem 1:1-Unentschieden beim SV Wörnitzstein rutschte der Landesliga-Absteiger sogar auf den Abstiegsrelegationsplatz ab.