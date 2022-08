1:2 gegen Horgau: Gewitterstimmung beim VfR Neuburg

Plus Der VfR Neuburg unterliegen am Samstag daheim dem FC Horgau mit 1:2 und kassiert damit bereits die zweite Niederlage hintereinander. Trainer Alexander Egen findet deutliche Worte.

Während die Akteure des VfR Neuburg unmittelbar nach dem Schlusspfiff schnurstraks in Richtung Kabine verschwanden und minutenlang nicht mehr zu sehen waren, machten es sich die Kicker des FC Horgau auf der Treppe vor dem Vereinsheim beziehungsweise Kabinenbereich erst einmal bequem. Sichtlich erschöpft, aber überglücklich saßen sie dort und genossen den Augenblick des Triumphs. Mit 2:1 hatten sie soeben das schwere Auswärtsmatch beim Landesliga-Absteiger aus Neuburg gewonnen und damit ihr Punktekonto auf neun Zähler erhöht. Katerstimmung dagegen nur wenige Meter weiter bei den Lilaweißen, die mit lediglich vier Punkten aus den ersten vier Begegnungen (ein Sieg, ein Remis sowie zwei Niederlagen) nun endgültig in der (harten) Bezirksliga-Realität angekommen sind.