1:4 gegen Jettingen: Aufwärtstrend des VfR Neuburg gestoppt

Plus Nach zuvor drei Siegen hintereinander kassiert Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg daheim gegen den frechen Aufsteiger VfR Jettingen eine deutliche 1:4-Niederlage.

Nach zuvor drei Siegen hintereinander gegen die „Kellerkinder“ TSV Aindling (2:1), TSV Nördlingen II (4:1) und FC Maihingen (6:2) wurde am Samstagnachmittag der Aufwärtstrend des Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg jäh gestoppt. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten und Aufsteiger VfR Jettingen kassierten die Schützlinge von Trainer Alexander Egen eine deutliche 1:4-Niederlage, womit der Kontakt nach „ganz oben“ vorerst wieder abgerissen ist.