2:0 in Gundelfingen: „Heute war das Glück auf unserer Seite“

Plus Bezirksligist VfR Neuburg siegt in Gundelfingen mit Glück und Geschick 2:0.

Der VfR Neuburg ist in der Fußball-Bezirksliga Nord in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Eine Woche nach der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen den VfR Jettingen kamen die Schützlinge von Trainer Alexander Egen bei der zweiten Garde des FC Gundelfingen zu einem 2:0-Erfolg.