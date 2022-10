2:1 gegen Affing: Späte Erlösung für den VfR Neuburg

Plus Durch einen Treffer von Semih Coklar in der 85. Minute gewinnt Bezirksligist VfR Neuburg das Kellerduell gegen den weiter sieglosen FC Affing mit 2:1.

Aufatmen im Lager des VfR Neuburg: Im Kellerduell der Bezirksliga Schwaben Nord gewannen die Lilaweißen gegen den sieglosen FC Affing ohne zu glänzen, aber dennoch verdient mit 2:1.