Bezirksliga Nord

vor 29 Min.

3:3 gegen Bubesheim: VfR Neuburg tritt auf der Stelle

Brachte den VfR Neuburg in der Anfangsphase in Führung: Moritz Bartoschek (Rechts). Am Ende mussten sich die Lilaweißen mit einem 3:3-Remis begnügen.

Plus Der VfR Neuburg führt im Heimspiel gegen den SC Bubesheim bis zur 88. Minute mit 3:2, muss dann aber noch den unglücklichen Ausgleichstreffer zum 3:3 hinnehmen.

Von Adrian Hauk

Am Ende hat es für den Bezirksligisten VfR Neuburg wieder nicht zu einem „Dreier“ gereicht. Bis zur 88. Minute sah es im Heimspiel gegen den SC Bubesheim nach dem zweiten Saisonsieg für die Lilaweißen aus, ehe Tugay Demir sich in einem Zweikampf gegen Marco Bader durchsetzte und eine Flanke Richtung Tor brachte. Diese fälschte VfR-Abwehrspieler Marcel Mehr unhaltbar in den Winkel zum 3:3-Endstand ab. Somit bleiben die Schützlinge von Trainer Alexander Egen weiterhin im Tabellenkeller stecken, obwohl sie über große Teile dieser Partie die bessere Mannschaft waren.

