3:3 in Günzburg: Chancenwucher kostet VfR Neuburg den Sieg

Plus Trotz einer Zwei-Tore-Führung muss sich der VfR Neuburg beim FC Günzburg am Ende mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg scheint offenbar das Siegen verlernt zu haben. Trotz einer Zwei-Tore-Führung beim FC Günzburg mussten sich die Lilaweißen in einer dramatischen Schlussphase letztlich mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.