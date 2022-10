4:1 in Nördlingen: Souveräner Auftritt des VfR Neuburg

Plus Der VfR Neuburg gewinnt nach einem frühen Rückstand beim Tabellenletzten TSV Nördlingen II mit 4:1 und feiert den zweiten Erfolg am Stück.

Der VfR Neuburg hat beim Tabellenschlusslicht TSV Nördlingen II einen auch in der Höhe verdienten 4:1-Sieg gefeiert. Mit dem zweiten Erfolg nacheinander verbesserten sich die Lilaweißen ins Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Nord.