Der VfR Neuburg hofft auf den dritten Dreier in Serie

Volle Konzentration: Marco Bader (links) und Mamadou Diallo (rechts) treffen am Samstag mit dem VfR Neuburg auf den TSV Gersthofen. Foto: Daniel Worsch

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg kommt immer besser in Tritt. Abwehrspieler Marco Bader spricht über die Gründe für den Aufschwung, warnt aber zugleich vor dem kommenden Gegner TSV Gersthofen.

Von Niklas Golling

Nach einem durchwachsenen Start mit drei Niederlagen am Stück konnte Bezirksligist VfR Neuburg zuletzt zwei ungefährdete Siege einfahren. Am vergangenen Sonntag sah man einen abgeklärten Auftritt beim 3:0 in Rain.

„Es war ein hart umkämpftes Spiel, gerade im Hinblick auf die heißen Temperaturen. Die erste Halbzeit war eher ein Abtasten, wobei keine Mannschaft Fehler eingehen wollte. Insgesamt haben wir es über das gesamte Match geschafft, wenig zuzulassen und unsere Chancen zu nutzen. Letztlich war es ein verdienter Sieg“, meint Marco Bader.

