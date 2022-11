Bezirksliga Nord

vor 34 Min.

Für den VfR Neuburg geht es ohne Druck zum Klassenprimus

Auf ihn könnte am Samstag beim Gastspiel in Aindling einiges an Arbeit zukommen: Neuburgs Schlussmann DominikAuf ihn könnte am Samstag beim Gastspiel in Aindling einiges an Arbeit zukommen: Neuburgs Schlussmann Dominik

Plus Zum Auftakt in die Rückrunde fordert Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg am Samstag den Spitzenreiter TSV Aindling heraus. Worauf sich Trainer Alexander Egen freut.

Von Dirk Sing

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der VfR Neuburg und TSV Aindling die Bezirksliga-Saison 2022/23 offiziell eröffneten. Genauer gesagt war es am 22. Juli, als sich der Landesliga-Absteiger sowie der letztjährige Bezirksliga-Zweite in der Sparkassen-Arena gegenüberstanden und sich nach 90 Minuten leistungsgerecht mit einem torlosen Unentschieden voneinander verabschiedeten.

