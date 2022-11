VfR Neuburg besiegt Rain II: Nicht schön, aber erfolgreich

Plus Der VfR Neuburg kommt im Bezirksliga-Derby gegen den TSV Rain II zu einem verdienten 2:0-Arbeitssieg. Dabei erlöst ein Youngster in der Schlussphase die Lilaweißen.

Das mit Spannung erwartete Bezirksliga-Derby zwischen dem VfR Neuburg und der Zweitvertretung des TSV Rain war unter dem Strich eine Partie mit viel Kampf und Leidenschaft, wobei der fußballerische Aspekt oft in den Hintergrund geriet. Am Ende konnten die Lilaweißen einen 2:0-Erfolg bejubeln.