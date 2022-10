Bezirksliga Nord

09:30 Uhr

VfR Neuburg: Folgt der dritte Streich?

Plus Nach zuletzt zwei Siegen möchte Bezirksligist VfR Neuburg am Sonntag in Maihingen nachlegen. Ein Spieler hat seine Zelte bei den Lilaweißen bereits wieder abgebrochen.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Irgendwie war es fast schon ein ungewohntes Gefühl, das Alexander Egen am vergangenen Samstag auf der Sportanlage des TSV Nördlingen erlebte. Endlich einmal musste der Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg nicht bis in die Schlussminuten oder gar Nachspielzeit um einen möglichen Erfolg seiner Schützlinge zittern – oder sich sogar mächtig ärgern. Zwar waren die Lilaweißen bereits mit dem ersten Angriff dieser Partie gegen das Tabellenschlusslicht TSV Nördlingen II mit 0:1 in Rückstand geraten (2.). Doch anschließend ließen sie immer wieder erkennen, welches Potenzial in ihnen tatsächlich steckt. Nachdem die Neuburger ihrerseits ihre ersten beiden Chancen genutzt (11./13.) und das Match schnell gedreht hatten, machten sie schließlich – im Vergleich zu einigen anderen vorangegangenen Saisonpartien – im zweiten Abschnitt mit den Treffern drei (56.) und vier (71.) vorzeitig den Deckel drauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen