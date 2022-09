VfR Neuburg: Vorsicht vor der Bubesheimer Offensiv-Power

Plus Der VfR Neuburg erwartet am Sonntag den SC Bubesheim, der sich nach dem Trainerwechsel offenbar den Frust von der Seele schießt.

Die „Mini-Ergebnis-Krise“ hat der VfR Neuburg am vergangenen Wochenende zumindest schon einmal gestoppt. Nach zuvor zwei Niederlagen gegen den VfL Ecknach (1:3) und FC Horgau (1:2) kam der Landesliga-Absteiger bei den „jungen Wilden“ des FC Stätzling zu einem 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis, mit dem auch VfR-Trainer Alexander Egen durchaus leben kann. „Aufgrund der Tatsache, dass wir einen Rückstand egalisiert und uns vor allem im zweiten Durchgang deutlich gesteigert haben, haben wir uns diesen einen Zähler definitiv verdient“, resümiert Egen.