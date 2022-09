Bezirksliga Nord

VfR Neuburgs Trainer Alexander Egen lässt keine Ausreden gelten

Plus Der späte 3:3-Ausgleich für den SC Bubesheim im vergangenen Heimspiel war für den Trainer des VfR Neuburg weder Pech noch unglücklich. Am Samstag in Günzburg soll der zweite Saisonsieg her.

Von Dirk Sing

Jürgen Wegmann hat es schon immer gewusst. „Wenn du kein Glück hast, dann kommt auch noch das Pech dazu“, meinte der ehemalige Torjäger des FC Bayern München einst. Eine (interessante) Feststellung, die auch einige Jahrzehnte später nach wie vor ihre Berechtigung hat. Fragt man derzeit beispielsweise beim Bezirksligisten VfR Neuburg nach, der eine oder andere Verantwortliche oder Spieler würde diese zweifelsohne sofort unterschreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

