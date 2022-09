Bezirksliga Nord

08:00 Uhr

VfR-Trainer Alexander Egen setzt auf den Lerneffekt

Plus Der VfR Neuburg musste zuletzt zweimal in der Schlussminute den Ausgleich hinnehmen. Am Sonntag steht das Heimspiel gegen den TSV Wertingen an.

Die jüngsten beiden Spiele des VfR Neuburg weisen erstaunliche Parallelen auf. Bis in die Nachspielzeit führten die Lilaweißen sowohl gegen den SC Bubesheim als auch beim FC Günzburg mit 3:2, jeweils mussten sie noch das 3:3 schlucken. Beide späten Gegentreffer kamen obendrein durch Eigentore zustande. Unglücksrabe war in beiden Fällen Marcel Mehl.

