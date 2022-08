Wenn die Zeit beim VfR Neuburg Wunden heilt

Plus Einige Tage nach der Niederlage gegen den FC Horgau zeigt sichVfR-Trainer Alexander Egen milder gestimmt. Am Samstag gastieren die Lilaweißen beim FC Stätzling.

Wer sich mit Alexander Egen einige Tage nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Horgau unterhielt, der traf auf einen sichtlich milder gestimmten Trainer des VfR Neuburg als noch am Spieltag selbst. Hatte sich Egen unmittelbar nach dem Schlusspfiff noch sichtlich angefressen und verärgert über den Auftritt seiner Schützlinge gezeigt, klangen seine Worte mit zeitlichem Abstand schon wieder etwas anders. „Im Nachgang hat sich meine Sicht auf diese Begegnung sicherlich ein bisschen verändert“, sagt der 32-Jährige. „Wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet, muss man einfach sagen, dass diese Partie für uns maximal unglücklich verlaufen ist.“