Im Neuburger Bierzelt fliegen wieder die Fäuste

Während die einen die Fischsemmel, das Popcorn, die Riesenbreze, den Autoscooter oder die Losbude mit dem Volksfest verbinden, ist es für die anderen das Bierzeltboxen. Es ist diese einzigartige Mischung aus Hendl- oder Schweinsbraten-Duft, einer zünftigen Maß Bier und den unzähligen Schweißperlen der Sportler im Ring, der zumeist in der Mitte des Zeltes aufgebaut ist, was nicht selten die Zuschauer-Massen bereits seit mehreren Jahrzehnten auf den jeweiligen Volksfesten in Bayern beziehungsweise ganz Deutschland anzieht.

Auch in Neuburg zählt das Bierzelt-Boxen zweifelsohne zur Tradition. Zahlreiche Spitzenathleten wie spätere Weltmeister und Olympiasieger gaben sich auf dem Volksfestplatz im Ostend bereits die Ehre. Kurzum: Der BC Neuburg besaß sowohl im Verband als auch in der gesamten Szene als erstklassiger und verlässlicher Veranstalter einen ausgezeichneten Ruf. „Seinerzeit wurden derart hochkarätige Veranstaltung ganz bewusst nach Neuburg vergeben. Unvergessen war dabei zweifelsohne der Auftritt der Riege aus St. Petersburg“, erinnert sich Uwe Schilhaneck, der mittlerweile schon seit etlichen Jahren als Funktionär beim Bayerischen Boxverband tätig ist.

2019 waren über 600 Zuschauer dabei

Nach der letzten Durchführung im Jahr 2019, als über 600 Besucher den Kampf gegen den renommierten PSV Augsburg stimmungsvoll begleiteten, ist es in Sachen Neuburger Bierzeltboxen jedoch ruhig geworden. Einer der Gründe war dabei sicherlich die Corona-Pandemie, die eine Durchführung 2020 und 2021 schlichtweg unmöglich machte. „Trotz allem haben wir dieses Thema nie aus den Augen verloren“, berichtet der 2. Vorsitzende des BC Neuburg, Adam Klakus, der schließlich im Jahr 2023 den entscheidenden Impuls bekam. „Als ich am ‚Tag der Vereine‘ auf dem Volksfest im neuen kleineren Bierzelt war, habe ich mir sofort gedacht, dass das für eine Neuauflage doch die perfekte Umgebung wäre“, so Klakus. Was folgte, war schließlich eine Anfrage bei Festwirt Christoph Gräbner, der „sofort Feuer und Flamme“ hinsichtlich dieser Idee war. „Wir haben das Ganze dann innerhalb unseres Vereins durchaus kontrovers diskutiert. Am Ende sind wir aber zu dem Entschluss gekommen, im Jahr 2024 das Bierzeltboxen wieder aufleben zu lassen.“

Was die BCN-Verantwortlichen letztlich in ihrem Vorhaben bestärkte: Boxen scheint in Neuburg wieder „in“ zu sein. „Nicht selten sind bei unseren beiden Trainingseinheiten am Dienstag und Freitag 30 oder mehr Sportlerinnen und Sportler anwesend“, berichtet Klakus. Daher habe man sich auch „sehr schnell“ dazu entschlossen, im Gegensatz zu den vorangegangenen Events, als oftmals hochkarätige Boxer aus anderen Vereinen „eingekauft“ wurden, diesmal auf junge Athletinnen und Athleten aus dem eigen Stall zu setzen, um diesen eine entsprechende Bühne zu bieten. „Beim Boxen ist es ja nicht wie beispielsweise beim Fußball, dass es jedes Wochenende einen Spieltag gibt. Daher ist es für die Boxer oftmals sehr schwierig, überhaupt zu Kämpfen zu kommen“, erklärt Schilhaneck. Eine eigene Veranstaltung im Bierzelt wäre dagegen eine erstklassige Gelegenheit, „gerade diesen Boxern wichtige Wettkampf-Praxis zu ermöglichen, um Erfahrungen für ihre weitere Karriere zu sammeln“.

Absolviert am Sonntag seinen ersten Boxkampf: Tim Habermeier vom BC Neuburg.

Einer jener Boxer, die dabei am Sonntag auf dem Neuburger Volksfest den (ersehnten) ersten Kampf in ihrer oftmals noch kurzen Laufbahn machen, ist Tim Habermeier. Der 21-jährige Stengelheimer kam über den Gladiator Fightclub Neuburg, mit dem der BC Neuburg in Sachen Kämpferinnen und Kämpfer ohnehin „sehr gut zusammenarbeitet“ (Klakus), zum Boxsport. „Dass ich meinen allerersten Fight nun ausgerechnet in Neuburg bestreiten darf, ist sicherlich etwas ganz Besonderes“, strahlt Habermeier über das ganze Gesicht. „Die Vorfreude darauf ist riesengroß - aber auch die Aufregung“, berichtet der Debütant, der sich - ebenso wie seine Teamkollegen - auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung verlassen kann. „Ich habe es meiner Familie und allen meinen Freunden gesagt, dass ich meinen ersten Kampf am Sonntag bestreite. Jetzt hoffe ich natürlich, dass möglichst viele kommen, um mich entsprechend anzufeuern.“ Was ihn dabei im Ring genau erwarten wird, weiß Habermeier allerdings noch nicht. „Die Luft im Bierzelt wird sicherlich nicht die beste sein. Auch wenn ich meinen Gegner noch nicht kenne, werde ich dennoch versuchen, mein Bestes zu geben, um am Ende zu gewinnen“, so der BCN-Athlet.

Rund zehn Kämpfe sind geplant

Auf rund zehn Kämpfe in den verschiedenen Altersklassen - darunter auch zwei Frauen-Fights sein - werde es laut Klakus im Neuburger Bierzelt gegen die Vertretung des TSV Aichach wohl hinauslaufen. „Nachdem die letzte derartige Veranstaltung mittlerweile schon fünf Jahre her ist, hoffen wir natürlich, dass das Interesse bei der Bevölkerung groß sein wird - zumal ja auch ausnahmslos einheimische Kämpfer für uns in den Ring steigen werden“, so der Vereinsfunktionär und ergänzt: „Wenn wir am Ende um die 500 Besucher begrüßen könnten, wäre das sensationell.“ Beginn dieses rund dreistündigen Events ist um 10 Uhr, der Einlass ins Zelt erfolgt um 9.30 Uhr. Während für Erwachsene der Eintrittspreis neun Euro beträgt, bezahlen Kinder und Jugendliche (zehn bis einschließlich 17 Jahre) sechs Euro.

Folgende Athletinnen und Athleten werden am Sonntag voraussichtlich die Handschuhe für den BC Neuburg schnüren: Juana Klöhr, Annalena Kraus, Malik Abazi, David Adrianov, Omar Abu Nemah, Saizada Mohamad Ali, Segashi Mursel, Gan Mamo, Tim Habermeier, Soner Yesilkir, Maurice Bauer.