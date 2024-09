Neuburger Box-Nacht: Wenn der Vater mit dem Sohne

Ronaldo „Ricky“ Markati hat in seiner langen Sport- beziehungsweise Fußballer-Karriere zweifelsohne schon viel erlebt. Als schlitzohriger Torjäger ging er beispielsweise auf dem Rasen keinem Zweikampf aus dem Weg. Aber auch als (Spieler-)Trainer hatte er bei seinen jeweiligen Mannschaften das Heft des Handels fest in seiner Hand. Aufregung oder gar Nervosität? Zwei Begriffe, die es in seiner Laufbahn scheinbar überhaupt nicht existierten.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Boxen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis