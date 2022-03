Boxen

vor 48 Min.

Uwe Schilhaneck: Wir haben richtig gute Perspektiven“

Plus Der Oberhausener Box-Funktionär Uwe Schilhaneck sieht das Amateur-Boxen in Bayern auf einem erstklassigen Weg. Warum der Profi-Bereich für ihn eine „eigene Welt“ ist und wie intensiv er das Geschehen in Eichstätt und Neuburg derzeit verfolgt.

Von Dirk Sing

Herr Schilhaneck, Sie haben am Freitag Ihren 60. Geburtstag gefeiert. Wie fühlt es sich denn an, wenn plötzlich eine „Sechs“ im Alter vorne steht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen