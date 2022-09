Vincent Hoiß vom DRC Neuburg ist der schnellste 16-Jährige der Welt

Der 16-jährige Kanurennsportler Vincent Hoiß vom DRC Neuburg siegt bei den Olympic Hopes in Bratislava im Kajak-Einer über 1000 Meter.

Der bisherige Höhepunkt seiner Karriere liegt gerade einmal zwei Wochen zurück. Mit seinen drei deutschen Meistertiteln im Kanurennsport hat Vincent Hoiß vom Donau-Ruder-Club Neuburg Vereinsgeschichte geschrieben.

Viel Zeit, diesen großartigen Erfolg zu genießen oder sich sogar auf den Lorbeeren auszuruhen, hatte das 16-jährige Ausnahmetalent allerdings nicht. Aufgrund seiner überragenden Leistungen bei den deutschen Titelkämpfen in Brandenburg an der Havel wurde er zu den „Olympic Hopes“ nach Bratislava eingeladen, die an diesem Wochenende stattfinden.

Im Schlussspurt zündet Vincent Hoiß den Turbo

Und dort setzte Hoiß nun auch auf internationaler Ebene ein ganz dickes Ausrufezeichen. Der Neuburger schaffte es am Freitag im Kajak-Einer über 1000 Meter in der Altersklasse „Men 16“ nicht nur in den Endlauf, sondern ließ in diesem auch noch seine acht Kontrahenten hinter sich! Lag Hoiß nach der 500 Meter-Markierung noch auf Platz drei, zündete er im Endspurt regelrecht den Turbo und ließ am Ende seinen internationalen Mitstreitern absolut keine Chance. In 3.48,331 Minuten überfuhr er als Erster die Ziellinie und verwies damit Adam Said Kaed aus Ungarn (3.49,196) und den Belgier Vangeel Louis (3.49,196) auf die nächsten Plätze. Der zweite deutsche Teilnehmer in diesem Feld, Julian Schmiech, landete in einer Zeit von 3.51,013 Sekunden auf dem fünften Rang.

„Seine drei deutschen Meistertitel waren bereits absolut großartig. Mit dem Triumph bei den Olympic Hopes hat Vincent jetzt nochmals einen draufgesetzt“, so DRCN-Rennsportwart Jonas Egeler und ergänzt: „Eine derartige Erfolgsserie hat es bei uns bislang noch nie gegeben. Vincent setzte diesbezüglich neue Maßstäbe.“