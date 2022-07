Beim Sportanglerverein Burgheim ist fast „alles in Butter“

Bei der Generalversammlung zieht der Sportanglerverein Burgheim eine positive Bilanz. Sorgen bereitet jedoch ein bestimmter Punkt.

Als in der Vor-Corona-Zeit die Generalversammlung des Sportanglervereins Burgheim zu Jahresbeginn stattfand, fanden rund 100 Mitglieder den Weg in das Vereinslokal Brucklachner. Diesmal waren es von 545 Petrijüngern gerade einmal 34.

Pandemiebedingt fiel der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Christian Kammer schmäler aus. Immerhin leisteten die Sportangler von Gewässerpflege bis Fischbesatz 1010 Arbeitsstunden, wovon zehn pro Mitglied Pflicht sind. Der Gegenwert betrug bis jetzt zwölf Euro. Künftig sind für nicht geleistete Arbeitsstunden 15 Euro fällig. Neben der Gewässerpflege ist der Fischbesatz ein wichtiges Thema. Dieser wurde zwar reduziert, doch von Aal bis Zander bereicherten die Petrijünger ihre rund 110 Hektar Fischgewässer mit 6,3 Tonnen „Nachwuchs“.

Außergewöhnlich großen Andrang verzeichneten die Sportangler zum Kurs als Vorbereitung auf die Fischerprüfung. Details zum angelaufenen Vereinsjahr verlas Schriftführerin Franziska Karmann aus ihrem Protokoll. Obwohl der Online-Verkauf von Tageskarten an Sonn-, Feier- und Brückentagen eingestellt wurde, um den Mitgliedern mehr Platz zu bieten, schloss die Bilanz laut Vereinskassier Thomas Heider positiv ab. Nachdem Kassenprüfer Horst Höck „Grünes Licht“ zur Rechnungslegung gegeben hatte, entlasteten die Mitglieder den gesamten Vorstand einstimmig.

Jugendabteilung hat 38 Mitglieder

Trotz Corona nutze die Jugendabteilung mit ihren 38 Mitgliedern den Sommer zwar eingeschränkt, aber dafür relativ gut. Jugendleiter Fabian Lindermeier berichtete vom Saiblingsfischen am „Großen Mooser Weiher“. Schlepp- und Drop-Shot-Angeln am Brombachsee lockte einen Hecht mit 1,05 Metern Länge und zwei Waller mit fast einem Meter Länge an die Haken. Wechselnden Erfolg hatten die Jugendlichen beim Nachtfischen am Sportsee. Leer gingen sie dagegen bei der Jagd nach dem Zander am Flurbereinigungsweiher aus. Dafür bissen Barsche an. Fünf Wochen später „brach der Lockdown aus“, so Lindermeier.

Anschließend ehrte der Vorsitzende Kammer die Mitglieder Fabian Brendle, Alexander Heider, Robert Lechner, Markus und Tobias Maile, Markus Kiowski und Andreas Möritz für ihre 25-jährige Vereinstreue. Zur Ehrenurkunde gab es ein Messer, das den ansonsten üblichen Bierkrug ablöste.

Lust auf das Ehrenamt ist nicht sonderlich ausgeprägt

Auf den ersten Blick scheint bei Burgheims Sportanglern „alles in Butter“. Eine Schattenseite ist allerdings die Lust auf ein Ehrenamt, auch wenn es „nur“ um einen Beisitzer geht. Hans-Peter Müller schied aus diesem Amt. Der Posten sollte gemäß Tagesordnung „nachgewählt“ werden. Zwei potenzielle Kandidaten hatten sich auch bereit erklärt, sprangen aber kurz vor der Versammlung ab.

Die Traditionsveranstaltungen Pfingstlager der Jugend am Mooser Weiher und das Fischerfest an der Fischerhütte fielen der TÜV-Abnahme des Zeltes zum Opfer. Partylaunige Strandgäste in großer Zahl und von auswärts stören die Angler mit Lärm und Müll ganz erheblich. Eine Polizeistreife könne dabei kaum etwas ausrichten. Nun will man sich informieren, ob eventuell ein Zug der Bereitschaftspolizei bei solch einem „Event“ helfen könnte. Außerdem müsse man ständig um Zugänge zu den Gewässern kämpfen. Landwirtschaftliche Wege, die nicht mehr genutzt werden, sind umgewidmet und gesperrt.