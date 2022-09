Radfahrerverein Burgheim erreicht sein Ziel

Radfahrerverein Burgheim schafft mit zwei Mannschaften die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Wie sie bei den Wettkämpfen in Weißenbrunn abgeschnitten haben.

Die beiden Elitemannschaften des Radfahrervereins Burgheim haben sich mit ihrer Trainerin Elena Faller auf den Weg zum Bundespokal der Mannschaften in Weißenbrunn beim diesjährigen Ausrichter Soli Reuth gemacht. Dort fanden heuer die Qualifikationswettkämpfe im 4er- und 6er-Einrad- und Kunstradfahren für die Deutsche Meisterschaft statt.

Bereits am Tag vor den Wettkämpfen reisten die Burgheimer an, um die Fahrfläche zu inspizieren und eine letzte kurze Trainingseinheit zu absolvieren. Auch am Tag des Wettkampfs nutzten sie die Zeit in der Früh für ein letztes „Einfahren“.

Es begann zunächst das RVB-Quartett mit Julia Reinold, Annika Braumandl, Anna Schmidberger und Lisa Schmid. Die Konkurrenz in dieser Disziplin war mit insgesamt 22 Gegnern sehr groß. Die Reihenfolge der Starter richtet sich nach der eingereichten Schwierigkeit der Kür und beginnt mit der niedrigsten. Die Burgheimer waren demnach an achter Position und somit im ersten Starterblock. Die Sportlerinnen zeigten ein fehlerfreies und souveränes Programm und konnten daher mit sehr guten 128,16 von 143 eingereichten Punkten die Fläche verlassen. Besonders spannend war der anschließende Vergleich mit den gegnerischen Mannschaften, die durch Fehler oder Unruhe das Niveau der Burgheimer lange nicht halten konnten. Am Ende kämpfte sich die Truppe von Trainerin Elena Faller so auf einen hervorragenden achten Platz vor.

Radfahrerverein fährt zur deutschen Meisterschaft

Die 6er-Gruppe, die durch Anja Weigl und Susanne Gerritsen ergänzt wurde, sah sich einer deutlich geringeren Konkurrenz gegenüber, die jedoch allesamt eine eng zusammenliegende Schwierigkeit einbrachten, sodass klar war, dass ein Fehler mit einem Platzverlust bestraft wird. Die Burgheimerinnen konnten keinen perfekten Auftritt hinlegen, jedoch blieben sie ruhig und konzentriert. Am Ende belegten sie einen dennoch guten siebten Rang.

Das Hauptziel des Tages, die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im Oktober in Mainz, erreichten mit ihren Ergebnissen beide Mannschaften.