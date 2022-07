TC Burgheim: Eine Saison für die Annalen

Tennis-Mannschaften des TC Burgheim präsentieren sich überaus erfolgshungrig. Während die Herren 50 bereits Meister sind, stehen die Damen unmittelbar davor.

Die Saison 2022 wird beim TC Burgheim als eine der erfolgreichsten in die Annalen eingehen. Die Herren 50 um ihren Kapitän Sepp Diepold haben sich die Meisterschaft gesichert. Auch das Damenteam steht kurz vor dem Titelgewinn. Zudem stehen die Damen 40 und Herren 60 sowie beide Jugendmannschaften auf vorderen Tabellenplätzen. Nur für die Herren, die am Wochenende spielfrei waren, lief es in dieser Saison nicht wirklich rund.

Herren 50, Südliga 4, TC Burgheim – TeG Lechrain 6:0: Mit einem glatten Triumph haben sich die Burgheimer zum Meister in ihrer Liga gemacht. Sämtliche Einzel und auch beide Doppel wurden in beeindruckender Manier gewonnen. In der Tabelle liegen die Burgheimer uneinholbar vorne.

Ergebnisse: Thomas Maier 6:2, 6:3; Roman Wagner 7:5, 6:1; Anton Braun 6:1, 6:2; Josef Diepold 6:0, 6:1; Maier/Herbert Fleischmann 6:2, 6:3; Robert Hiesinger/Philipp Lenz 6:4, 6:3.

Herren 60, Südliga 3, TC Burgheim – SV Ilmmünster 3:3: Ohne ihre verletzte Nummer eins, Peter Specht, holten die Burgheimer gegen starke Gäste ein Unentschieden heraus. Dabei war sogar ein Sieg möglich, denn Franz Hermann unterlag im Spitzenspiel unglücklich im Match-Tiebreak. Garanten des Remis waren Franz Stegmeier und Rainer Woker, die ihre Einzel und das Doppel holten. Gerhard Rami musste sich einem Routinier aus Ilmmünster beugen, der kaum einen Fehler machte.

Ergebnisse: Hermann 6:3, 2:6, 9:11; Stegmeier 7:5, 6:3; Rami 0:6, 2:6; Woker 6:4, 6:2; Hermann/Rami 4:6, 4:6; Stegmeier/Woker 4:6, 6:3, 10:6.

Damen, Südliga 3, TC Burgheim TC Nördlingen III 9:0: Die Burgheimerinnen erspielten sich erneut einen hohen Sieg und steuern damit auf die Meisterschaft zu. Allerdings wartet im letzten Punktspiel der bisher härteste Prüfstein. In souveränem Stil gewannen sie sämtliche Einzel und legten dann im Doppel weitere Siege nach.

Ergebnisse: Ann-Kathrin Braun 6:1, 6:1; Kathrin Wenger 6:1, 6:1; Lea Stautner 6:0, 6:0; Anna Stautner 7:5, 6:2; Marion Studtrucker 6:0, 6:0; Annika Braumandl 6:1, 6:2; Wenger/Anna Stautner 6:2, 6:0; Braun/Braumandl 7:5, 7:5; Lea Stautner/Studtrucker 6:1, 6:0.

Damen 40, Südliga 4, TC Burgheim – TeG Lech/Schmuttertal 4:2: Mit einem hart erkämpften Sieg festigten die Damen 40 ihren zweiten Platz. Renate Schmid, Irmgard Lindermeir und Elli Barz gewannen ihre Einzel, Susanne Roßkopf musste ihr Match abgeben. Das Doppel Schmid/Barz machte dann den Gesamtsieg perfekt.

Ergebnisse: Schmid 6:1, 3:6, 11:9; Roßkopf 3:6, 0:6; Lindermeir 7:6, 7:5; Barz 6:4, 6:4; Roßkopf/Lindermeir 3:6, 0:6; Schmid/Barz 6:2, 7:5.

Knaben 15, Südliga 5, TC Burgheim – TSV Ober-/Unterhausen 1:5: Gegen die erwartet starken Gäste aus der Nachbargemeinde mussten sich die Burgheimer deutlich geschlagen geben. Nur Lucy Studtrucker konnte im Einzel einen Punkt für das Heimteam sichern. In der Tabelle bleiben die Burgheimer hinter den Oberhausenern auf Rang zwei.

Ergebnisse: Leoni Studtrucker 0:6, 0:6; Fabian Zinsmeister 0:6, 2:6; Lucy Studtrucker 6:3, 6:3; Lenya Kimmerling 3:6, 0:6; Leoni Studtrucker/Zinsmeister 1:6, 1:6; Lucy Studtrucker/Kimmerling 4:6, 1:6.

Bambini 12, Südliga 4, TC Burgheim – TC Marxheim 3:3: Ein leistungsgerechtes Unentschieden gab es zwischen zwei ausgeglichenen Teams. Burgheims Jüngste verteidigten damit ihren zweiten Tabellenplatz.

Ergebnisse: Luca Meier 6:0, 6:0; Ben Bächle 0:6, 0:6; Alexa Krampl 2:6, 1:6; Bastian Schleehuber 6:0, 6:1; Meier/Bächle 2:6, 2:6; Melina Schulz/Schleehuber 6:1, 6:1.