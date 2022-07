TC Burgheim feiert 50. Jubiläum

Tennisverein richtet zu seinem 50. Jubiläum ein stark besetztes Einladungsturnier aus. Wie sich Landrat Peter von der Grün geschlagen hat und sich der Klub in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Hört man „Gründervater und Ehrenvorsitzenden“ Manfred Steitz aus den Kindertagen des Tennisclub Burgheim erzählen, so ist zum 50. Geburtstag ein „Best Ager“ im wahrsten Sinne des Wortes daraus geworden.

Sportlich feierten die Freunde des „weißen Sports“ mit einem Einladungsturnier. Jeweils zwei Spieler aus Neuburg, Schrobenhausen und Burgheim, dazu ein Akteur aus Aschaffenburg und einer aus Ingolstadt schwangen die Schläger auf der Tennisanlage an der Kleinen Paar. Sportvorsitzender Korbinian Kornmann hatte doch einige Mühe, acht lokale Hochkaräter auf die Courts zu bringen, und bekam schließlich prominente Unterstützung. Landrat Peter von der Grün, ein passionierter Tennisspieler mit väterlicher Ausbildung in den Reihen des TC Waidhofen, komplettierte das Jubiläumsteam in Burgheim. Bei idealem Tenniswetter sahen die zahlreichen Zuschauer besten Sport auf Bezirksliga-Ebene mit einem packenden Finale. Thomas Sterzig vom TC Neuburg und Mario Kljajic von der DJK Ingolstadt und Trainer in Burgheim setzten sich zuvor im Halbfinale gegen Manuel Berger und Jörg Niemann durch. Im Endspiel blieb es lange spannend, ehe Mario Kljajic das entscheidende Break zum 5:3 gelang und er sich dann bei eigenem Aufschlag mit 6:3 durchsetzte. Dafür gab es 100 Euro Preisgeld, für Sterzig 50, die Felix Friedel, Geschäftsführer des Sponsors Polytan Service GmbH, überreichte.

Zur Vorbereitung der offiziellen Geburtstagsfeier hatte das Organisationskomitee unter Federführung von Vorstandsmitglied Klaus Koppold ganze Arbeit geleistet. Vorstandssprecher Herbert Fleischmann begrüßte neben den TC-Mitgliedern Landrat Peter von der Grün, Burgheims Bürgermeister Michael Böhm, dessen Stellvertreter Andreas Flath, Gemeinderat Sebastian Zitzmann, Dekan Werner Dippel, BLSV-Ehrenvorsitzenden Fritz Goschenhofer, TC-Ehrenvorstand Manfred Steitz, Ehrenmitglied Bertl Reisch, Gründungsmitglied Kurt Höchsmann, sowie Delegationen des TC Neuburg, des TC Am Brandl, der Burgheimer Schützenfreunde und des Radfahrervereins. Die Nachbarn vom TSV Burgheim fehlten zu diesem Zeitpunkt noch, doch traf Vorstandsmitglied Benjamin Brandl zu späterer Stunde noch ein. Die Meilensteine zur 50-jährigen Geschichte des TC Burgheim waren an einer Pinnwand festgehalten. Herbert Fleischmann erinnerte aber noch an Kraft und Engagement der 29 Gründerväter und -mütter um Manfred Steitz sowie das Know-how der Firmen Firl und Schretter, heute Polytan, und der Tiefbaufirma Ignaz Schmid, die den Grundstein zur erfolgreichen Entwicklung des Vereins legten. Das gleiche gelte auch für das Clubhaus, „bei dem schon mal der Boden beim Tanzabend durchbrach“, bevor das jetzige Heim entstand.

TC Burgheim lässt Krise hinter sich

Die Außenanlagen in top gepflegtem Zustand betreut eine Expertengruppe um Ehrenmitglied Bertl Reisch, 93. Konsequente Jugendarbeit, mit besten Trainingsmethoden umgesetzt, führten gut zehn Jahre nach Gründung zu Aufstiegen in höhere Ligen und Kreismeisterschaften. „Dies führte dazu, dass wir nicht ganz freiwillig, aber doch einvernehmlich, die besten Spieler nach Neuburg zum TC und Am Brandl sowie nach Ingolstadt abgegeben haben“, erinnerte Herbert Fleischmann. Es setzte eine Talfahrt ein, die 2015 ihren „Höhepunkt“ erreichte. „Viele waren vereinsmüde und wollten schon gar keine offiziellen Ämter besetzen“, blickte Fleischmann zurück. In die Pflicht ließ sich Peter Abspacher nehmen und führte einen neuen Vorstand an. Mit Sportwart Korbinian Kornmann kam auch der sportliche Erfolg zurück. Heute besteht mit 50 jugendlichen Mitgliedern die Möglichkeit für eine tolle Zukunft. Mit dem aktuell fünfköpfigen Vorstand aus Herbert Fleischmann, Peter Abspacher, Korbinian Kornmann, Klaus Koppold und Swen Pfabe arbeiten 16 feste Teammitglieder in unterschiedlichen Funktionen eng zusammen. „Dies ist mit ein Schlüssel zum tollen Zustand unseres Vereins“, betonte Herbert Fleischmann.

Landrat Peter von der Grün unterstrich, dass er sich gerne den Jubiläumsspielern angeschlossen habe. Obwohl er sich als „Kanonenfutter“ sah, habe er es gegen Korbinian Kornmann doch bis zum Matchball gebracht, aber eben nicht verwandelt. Peter von der Grün und seine Familie sind dem Tennissport sehr eng verbunden. Vom Vater ausgebildet, war er 22 Jahre Vorsitzender des TC Waidhofen, einmal Doppel-Kreismeister vor 30 Jahren, und das bis heute, weil diese Disziplin seitdem nicht mehr ausgetragen wurde. Sein Sohn Konstantin rangiert auf Platz 529 der deutschen Rangliste für 14-Jährige.

Burgheims Bürgermeister Michael Böhm war bei der Gründung sechs Jahre alt und erlebt heute beim TC Burgheim eine „tolle Entspannung“ unter Freunden und lieben Menschen, „die sind, wie sie sind“. Für die Jugendarbeit hatte das Gemeindeoberhaupt einen Scheck über 250 Euro dabei. BLSV-Ehrenkreisvorsitzender Fritz Goschenhofer vertrat den „Chef“ wegen eines Hochzeitsbesuches. Dabei würdigte er die Leistungen des Vereins und würde gerne die „Grüße zum 100. Jubiläum erneut überbringen“. Das Schlusswort hatte Organisationschef Klaus Koppold, „Dies ist das Gemeinschaftswerk von Klausen, die etwas Einzigartiges im Tennissport geschaffen haben“, betonte er.